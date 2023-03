MagicLand cerca personale, a disposizione 300 posti di lavoro

La nuova stagione di MagicLand è alle porte e tante sono le figure professionali che il Parco Divertimenti più grande del Centro-Sud Italia cerca per iniziare insieme un nuovo anno all’insegna del divertimento.

Ogni anno il parco occupa direttamente fino a 600 persone che, se sommate alle occupazioni indirette, salgono a oltre 1.000 persone occupate nel corso della stagione che si estende da aprile fino ai primi giorni di novembre.

Il personale per MagicLand

Sono 300 le figure professionali ricercate per MagicLand, che saranno chiamate a svolgere diverse mansioni. Le selezioni sono già aperte e gli annunci sono rivolti a tutti, con particolare attenzione per: Manutentori, Addetti alla vendita, all’accoglienza per le biglietterie, alle attrazioni, alla ristorazione, e alla caffetteria, Pizzaioli, ma anche Animatori, Attori, Ballerini e Fantasisti di vario genere oltre che Addetti alla gestione audio/luci nelle regie dei nostri spettacoli.

Aperto nel 2011, MagicLand è il più grande Parco Divertimenti del Centro-Sud Italia che si estende su una superficie di 600.000 m2 e ospita oltre 17.000 piante offrendo al pubblico attrazioni da record per i più coraggiosi, per tutti e per bambini, oltre a eventi e spettacoli per tutta la famiglia. Tre ristoranti tematizzati, otto chioschi, quattro bar, sei negozi e numerosi servizi completano l’esperienza di intrattenimento.

Il personale per MagicSplash

A partire dall’estate 2023 verrà inaugurato MagicSplash, il nuovo Parco Acquatico che si affianca a MagicLand, la Capitale del Divertimento. Questa nuova apertura offrirà altri 100 nuovi posti di lavoro, che si vanno ad aggiungere ai 300 di MagicLand. Anche in questo caso si cercano numerose figure: da Ballerini, Animatori e Attori ad Addetti alla ristorazione, alla vendita e alla caffetteria.

MagicSplash sarà una vera e propria isola tropicale di 40.000 metri quadrati con vegetazione rigogliosa, oltre 16.000 piante tropicali e palme, 10.000 metri quadrati di spiaggia bianchissima attrezzata con 1.700 lettini e ombrelloni in paglia naturale. Con essa Onda del Caribe, piscina ad onde di 2.000 metri quadrati, Rio Cauto, un fiume lento di 400 metri lineari e un parco acquatico pensato per i bambini un playground di oltre 12 metri di altezza, una piscina di 1000 metri quadrati, uno spray park per i più piccolini e 4 scivoli acquatici.

Come candidarsi?

Le assunzioni richiedono per tutte le figure professionali alcuni requisiti di base: la residenza o il domicilio in zone limitrofe al Parco (Valmontone), un’ottima predisposizione a lavorare con il pubblico, un’attitudine al lavoro di squadra e la disponibilità a lavorare nei giorni festivi e indipendenza negli spostamenti. Per candidarsi è possibile visitare il sito ufficiale del Parco alla pagina “Lavora con noi“, dove sono elencate le offerte di lavoro attive.

MagicLand si impegna costantemente a offrire un servizio di qualità e rendere unica l’esperienza di divertimento dei propri visitatori e per questo motivo viene posta massima attenzione alla selezione del personale cercando sempre persone solari ed estroverse che amano poter lavorare a contatto con il pubblico.