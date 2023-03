Valmontone, corso introduttivo sugli oli essenziali: l’evento gratuito

Il 6 e il 7 marzo, presso la Locanda del Tasciotto, si terrà l’evento gratuito “Corso introduttivo sugli oli essenziali”. A Valmontone arriva dunque un importante evento, che si terrà tra le 18:30 e le 19:30 in via Porta Romana, 22.

“Facciamo il possibile per fornire risorse, formazione, strumenti e soluzioni che consentano a chiunque di prendere delle decisioni informate sul proprio benessere e su quello dei propri cari. Per offrire a tutti, in ogni parte del mondo, le informazioni più accurate e la migliore esperienza con gli oli essenziali, doTERRA sfrutta il potere delle persone attraverso un modello di vendita diretta modernizzato.

Scegliamo di reperire in maniera diversa le essenze più potenti in natura e definiamo lo standard per il resto del settore. Il team di scienziati doTERRA e i ricercatori con cui collaboriamo rivoluzionano continuamente il settore attraverso test all’avanguardia e innovazione inarrestabile” – spiegano dall’azienda.