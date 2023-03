Posizioni aperte in Trenitalia a marzo 2023: siete interessati a conoscerle per inviare eventualmente una candidatura? Allora ecco tutte le offerte garantite dalla nota compagnia ferroviaria. A segnalarlo è Circuito lavoro.

Trenitalia: figure ricercate

Tante sono le figure ricercate per il mese di marzo 2023, ve le elenchiamo di seguito insieme ai requisiti considerati necessari per poter fare domanda.

SPECIALISTA COSTO DEL LAVORO

Requisiti: laurea Specialistica/Vecchio Ordinamento/Magistrale in Ingegneria o materie Economiche ed esperienza pregressa di almeno 3 anni nella famiglia professionale HR nella funzione amministrazione /Costo del lavoro

Candidature: entro il 6 marzo 2023

Sede di lavoro: Roma

SPECIALISTA RISK MANAGEMENT

Requisiti: laurea Magistrale/Vecchio Ordinamento in Ingegneria ed esperienza di almeno due anni in Risk Management e/o attività di Controllo (processi o progetti) e/o Project Management e/o Gestione Qualità, Ambiente o Sicurezza

Candidature: entro il 6 marzo 2023

Sede di lavoro: Roma

SPECIALISTA COMPENSATION

Requisiti: laurea magistrale/vecchio ordinamento in materie economico-statistiche ed esperienza di almeno 5 anni maturata in ambito Organizzazione, Controllo di Gestione, Costo del Lavoro

Candidature: entro il 7 marzo 2023

Sede di lavoro: Roma

COMPUTISTA

Requisiti: diploma di perito tecnico commerciale Geometra o titolo di studio triennale o magistrale nell’area dell’Ingegneria o Architettura e pregressa esperienza di almeno due anni nel settore della progettazione e/o costruzione di opere civili.

Candidature: entro il 7 marzo 2023

Sede di lavoro: Roma

SPECIALISTA MARKETING OPERATIVO

Requisiti: esperienza consolidata in ambito commerciale preferibilmente nel settore della logistica e diploma di Laurea di II livello in Ingegneria o Economia.

Candidature: entro il 9 marzo 2023

Sede di lavoro: Roma

TECNICI DI UFFICIO AMBITO GESTIONE LAVORI CIVILI

Requisiti: diploma di scuola secondaria superiore ad ambito Tecnico: costruzione ambiente e territorio, geometra, liceo scientifico, manutenzione ed assistenza tecnica, meccanica meccatronica ed energia. Ancora, possesso di patente B.

Candidature: entro il 13 marzo 2023

Sede di lavoro: Roma

Come candidarsi

Vi abbiamo elencato alcune delle posizioni aperte in Trenitalia a marzo 2023, ma come fare per candidarsi? Gli interessati dovranno consultare il sito ufficiale del gruppo, nella pagina dedicata alle offerte di lavoro e selezionare quella di interesse. Una volta selezionata basterà usare il bottone in fondo alla pagina che riporta la scritta “Candidati”.