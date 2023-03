Nel pomeriggio di ieri si è svolto un servizio ad alto impatto di controllo del territorio nel quartiere di Colli Aniene, che ha visto impegnati i poliziotti del IV Distretto San Basilio, 3 unità del Reparto Prevenzione Crimine, il personale della Divisione Polizia Amministrativa, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, il Reparto Cinofili e 2 Ispettori del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ASL.

I controlli

Il servizio, svolto periodicamente ormai in modo cadenzato, ha come obiettivo quello di incrementare la percezione di sicurezza nel quartiere e aumentare la fiducia dei cittadini della zona grazie alla presenza e alla maggiore visibilità sul territorio della Polizia di Stato. Sono 4 gli esercizi commerciali controllati, il primo in via Tiburtina, dove sono state riscontrate pessime condizioni igienico-sanitarie e strutturali, evidenziate anche dal rinvenimento di animali infestanti. Inoltre, è stata riscontrata una violazione di carattere amministrativo per un totale di 3500 euro per la mancanza dell’autorizzazione necessaria per la trasformazione di alimenti e la successiva somministrazione al pubblico. Per tali ragioni è in itinere un provvedimento di sospensione temporanea dell’attività.

È stata sottoposta a controllo anche una sala giochi in via Tiburtina ed è emerso che, priva della prevista autorizzazione allo svolgimento dell’attività dell’esercizio commerciale, la stessa non rispettava gli orari di accensione degli apparecchi da gioco. Per tali violazioni è stata elevata una sanzione pecuniaria pari a 508 euro.

Ulteriore controllo è stato effettuato in un bar, sito in via Sacco e Vanzetti, dove sono emerse gravi carenze sotto il profilo igienico sanitario. Per tali inosservanze al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa pari a 1000 euro.

Infine, all’interno di un circolo privato, in via Morrovalle, gli agenti hanno constatato la mancata esposizione del cartello riportante i prezzi dei prodotti, la mancanza della cartellonistica indicante il divieto di fumo, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa di circa 2000 euro. Venivano interessati anche i Vigili del Fuoco in quanto il circolo non aveva i prescritti estintori. Grazie all’intervento dell’unità Cinofila Antidroga una persona è stata denunciata poiché trovata in possesso di 0,4 grammi di cocaina.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, precisiamo che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.