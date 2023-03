Roma, maxi blitz antidroga: sequestrate centinaia di dosi, arrestate 14 persone

Negli ultimi due giorni, i controlli antidroga eseguiti in vari quartieri della Capitale, dal centro storico alle periferie, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno portato all’arresto di ben 14 persone gravemente indiziate del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I dettagli sugli arresti

In particolare, in circonvallazione Gianicolense, i Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese hanno sorpreso un 50enne straniero, senza fissa dimora e con precedenti, in possesso di due involucri di hashish del peso di circa 10 grammi, abilmente nascosti all’interno delle scarpe.

In zona Primavalle, i Carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato hanno arrestato in flagranza, due uomini di 31 e 50 anni. I militari hanno notato il 31enne mentre stava consegnando un involucro, risultato poi contenere 32 grammi di cocaina, in cambio di 450 euro. Bloccati entrambi, a seguito della perquisizione personale e domiciliare, nell’abitazione del 50enne, i militari hanno rinvenuto ulteriori 53 grammi circa della medesima sostanza ed ulteriori 75 circa, di hashish, 2 di marijuana nonché materiale vario per pesare e confezionare la droga e somma contante di 1000 euro, ritenuta provento dello spaccio.

A Tor Vergata e Tor bella Monaca, i Carabinieri delle omonime Stazioni hanno arrestato due uomini sorpresi a cedere dosi di cocaina e crack. Il primo, un romano di 33 anni, è stato arrestato dopo aver ceduto una dose di cocaina ad un acquirente, che è stato identificato e segnalato. A seguito della perquisizione personale i militari hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 2 dosi di cocaina e della somma contante di 1880 euro. Il secondo, un cittadino straniero di 25 anni, è stato sorpreso in viale Santa Rita da Cascia, nei pressi di una nota piazza di spaccio, dopo aver ceduto una dose di crack ad un assuntore che è stato segnalato alla Prefettura. I militari hanno sequestrato 4 dosi del peso di 2 grammi e la somma di 35 euro.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma EUR hanno bloccato un romano di 37 anni, sorpreso a piazzale Marconi, a cedere 2 dosi di cocaina ad un acquirente, identificato e segnalato quale assuntore. A seguito della perquisizione i militari hanno rinvenuto in totale 57,5 grammi di cocaina e la somma contante di 4000 euro, provento dell’attività di spaccio.

In via Gioberti, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato due stranieri di 31 e 21 anni, senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine notati mentre adescavano e cedevano dello stupefacente ad un cittadino algerino, che è stato segnalato. A seguito della perquisizione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 62 grammi circa di hashish e la somma contante di 45 euro.

I Carabinieri della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato 4 persone nel corso di tre distinte attività antidroga. Il primo, un romano di 57 anni, disoccupato e con precedenti, è stato bloccato nel corso di alcuni controlli alla circolazione stradale mentre, era alla guida della propria autovettura. A seguito della perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato, 22 dosi di cocaina del peso di circa 24 grammi e la somma contante di 230 euro in contanti.

In piazza di Saxa Rubra, i Carabinieri hanno arrestato due cittadini colombiani, di 32 e 34 anni, già noti alle forze dell’ordine, trovati in possesso di 15 dosi di cocaina del peso di circa 16 grammi e un grammo circa di marijuana. Nel corso di un controllo mentre si trovavano a bordo della loro auto, in atteggiamento sospetto. In manette è finito anche un romano di 20 anni, già con precedenti, che a seguito di un controllo mentre viaggiava a bordo del proprio scooter, è stato trovato in possesso di 72 grammi circa di hashish e la somma di 60 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 82 grammi di marijuana e materiale vario per confezionare lo stupefacente.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma San Pietro hanno arrestato una romana 40enne, senza occupazione e con precedenti. La donna è stata bloccata mentre stava cedendo un involucro di eroina sul pianerottolo di casa, dinanzi la porta d’ingresso della propria abitazione. A seguito della perquisizione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato, 3 dosi di eroina del peso di 2 grammi e un frammento del peso 30 grammi di hashish nonché materiale per pesare e confezionare la droga.

Infine, sempre nel corso di un controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Monte Sacro hanno arrestato un romano di 42enne, già noto, che a bordo di un’autovettura presa a noleggio, è stato trovato in possesso di 27 dosi di cocaina, del peso di circa 28 grammi e della somma contante di 400 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, precisiamo che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.