Riparare i problemi Windows con un centro assistenza

Se i dispositivi tecnologici sono all’ordine del giorno, sappiamo anche che è probabile riscontrare nel corso del tempo alcuni problemi. Infatti non è insolito che ci sia un malfunzionamento, che il PC si blocchi o che non si riaccenda magari in seguito ad un download di un file rischioso. Tutti questi problemi hanno bisogno spesso di un’assistenza specifica per PC, e in particolare per il sistema Windows, che è quello universale in assoluto. Vediamo come riparare i problemi Windows ricorrendo all’aiuto di un centro assistenza.

Assistenza computer: riparazione pc

L’assistenza computer, o anche help desk, o semplicemente riparazione pc , significa letteralmente scrivania di aiuto, o meglio supporto tecnico. Il suo scopo è risolvere problemi di dispositivi tecnologici relativi sia all’hardware che al software. Ma a chi è rivolta? Principalmente alle vecchie generazioni, meno informate e meno elastiche nella comprensione dell’utilizzo del PC. Se da un lato i nativi digitali, cioè i nati dopo l’85 e ancora meglio la generazione 2000, riescono spesso a risolvere i problemi autonomamente, la questione è diversa per i più anziani. In questo caso essi fanno spesso ricorso all’aiuto di un consulente tecnico. Il consulente tecnico è colui che si occupa della riparazione o dell’aggiornamento di PC, tablet e smartphone. Principalmente si tratta di dipendenti presso centri assistenza e possono occuparsi di macro aree come il salvataggio e l’archiviazione dati, il networking o ancora gli antivirus.

Problemi Windows più comuni

Alcuni problemi possono essere risolti autonomamente, magari cercando tutorial sul web o per i più anziani affidare il problema ad un nipote più capace. I problemi Windows che si possono risolvere in autonomia sono ad esempio:

Aggiornamento driver;

Installazione o disinstallazione di programmi;

Formattazione del PC per risoluzione problemi di memoria.

Quando invece i problemi sono più gravi e non basta documentarsi da soli, allora è necessario fare ricorso ad un centro assistenza.

I problemi che necessitano dell’intervento di un tecnico sono:

Recupero dei dati;

Virus malware dannosi;

Errori del software di sistema;

Sostituzione dei componenti.

Questi casi sono più gravi e quindi non possono trovare risoluzione improvvisandosi tecnici informatici. I PC con sistema operativo Windows sono infatti molto meno protetti soprattutto nella navigazione web rispetto ai software Apple, e pertanto sono soggetti a virus dannosi e attacchi hacker. Provando a risolvere da soli significa aggravare la situazione, quindi è necessario rivolgersi ad un’assistenza, anche per salvaguardare i propri dati. È possibile infatti recuperare i dati smontando l’hard disk dal computer e recuperare i file importanti collegandolo ad un dispositivo funzionante. Inoltre la resistenza di un PC Windows non è eterna e capita spesso che alcune componenti hardware si danneggino, rendendo necessaria una sostituzione. In questo caso fare da soli non è molto funzionale, anche perché si rischierebbe di danneggiare gli altri componenti o montare male il pezzo. Il rischio di aggravare la situazione è alto se non si ha manualità o conoscenza, quindi meglio affidarsi ad un centro assistenza Windows che sicuramente saprà risolvere eventuali intoppi nel montaggio. Altri problemi comuni sono gli errori di sistema, la comparsa delle schermate blu sullo schermo che impediscono qualsiasi azione sul PC. Solitamente riportano la dicitura “error” con una serie di codici e cifre. In questi casi i problemi possono essere di qualunque tipo, e solo un assistente informatico potrà individuare di che si tratta.