Nel Lazio è provvisoriamente chiusa la strada statale 4 Dir “Via Salaria”, in corrispondenza del km 2.5, a Fiano Romano, in entrambe le direzioni, per consentire l’atterraggio della eliambulanza a seguito di un incidente che ha provocato un ferito.

Incidente stradale a Fiano Romano oggi, 27 febbraio 2023

La dinamica del sinistro è ancora da chiarire. Sul posto sono giunge le forze dell’Ordine per i rilievi di rito e, come detto, anche i sanitari.

Il personale Anas è impegnato nella gestione della viabilità. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio.