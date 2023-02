“Per noi giovani, con Elly Schlein, è tornato l’entusiasmo per la politica.

Il lavoro fatto negli ultimi mesi ha portato un grande risultato generazionale. Come Giovani Democratici di Frosinone siamo stati protagonisti di questa battaglia”.

Il segretario Lorenzo Vellone inoltre dichiara:

“Crediamo che questo impegno non debba finire qui: metteremo a disposizione del Partito le nostre idee e i nostri temi per rilanciare una proposta progressista, ecologista e femminista nel nostro Paese.

Il grande consenso per Schlein conferma il radicamento dell’organizzazione giovanile a livello cittadino e provinciale”.

“Nella provincia di Frosinone, alle primarie del Partito democratico, su oltre 70 seggi presenti nei diversi comuni hanno votato 9.150 persone. Per Stefano Bonaccini 5394 (59,18%) mentre per Elly Schlein 3720 (40,82%). Ringrazio i segretari di circolo, il gruppo dirigente provinciale e tutti i volontari che hanno reso possibile questa grande giornata di democrazia. Un grande grazie alla commissione per il congresso, in particolare alla Presidente Lucia Lisi per il lavoro di queste settimane”.