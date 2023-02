Videocamera nascosta nello spogliatoio delle donne: è scandalo in una palestra di Roma

Videocamera occultata all’interno dello spogliatoi delle donne. È successo in una palestra di Roma.

Cam nascosta nello spogliatoio delle donne: cosa è successo

La vicenda è stata raccolta da “Il Messaggero”. Qualche giorno fa, in una palestra di Roma situata in zona Appio, è stata ritrovata una telecamera nascosta all’interno dello spogliatoio femminile. La scoperta “sconvolgente”, sarebbe stata fatta da alcune ragazze che, a detta dello stesso quotidiano, avrebbero notato un orologio strano che non segnava mai l’ora esatta. Lo stesso, difatti, sarebbe l’oggetto utilizzato per nascondere la cam all’interno.

Subito è stata avvisata la Polizia che ha fatto scattare le indagini. Denunciato il titolare dell’attività sportiva.