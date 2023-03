La formazione continua è ormai di importanza vitale in un mercato del lavoro stagnante e altamente concorrenziale come quello italiano. A tal proposito, continuare a formarsi è un dovere per tutti. Specializzarsi poi nel settore sanitario è un’ulteriore garanzia.

Colleferro, in arrivo i corsi di soccorritore e di autista-soccorritore: come iscriversi ai singoli corsi, tutte le info

A tal proposito, arrivano a Colleferro dei corsi altamente formativi. In questi giorni è infatti possibile iscriversi al corso di soccorritore e autista-soccorritore. I corsi partiranno il 16 marzo e finiranno l’11 maggio 2023. A seguire, il corso farà tappa anche a Lariano, e in seguito potrà arrivare anche in altre città, in base alle richieste.

Si eseguiranno lezioni teoriche e addestramenti pratici. Nella seconda parte è previsto un tirocinio direttamente in ambulanza. In seguito, il discente che avrà scelto di svolgere il corso di autista-soccorritore, potrà ottenere direttamente la patente per poter guidare l’ambulanza. Se aiutare gli altri è nella tua indole, questo è il corso che fa per te.

Gli altri corsi della Mattozzi Formazione

A gestire i corsi è la Mattozzi Formazione Emergenza, centro satellite della CSE Formazione. Oltre a questi corsi, la Mattozzi Formazione esegue anche corsi di BLSD + PBLSD (accreditati ARES 118, AHA e IRC) validi sia in Italia che all’estero, Primo soccorso adulto, Primo soccorso pediatrico, PTC – EIPT, BLS, PBLS, ALS e PSA, interpretazione ECG in emergenza, gestione delle emorragie massive, gestione delle emergenze negli studi medici, principi e tecniche di suture chirurgiche, gestione medicazioni semplici e complesse, gestione vie aree e NIV.

Al termine verrà rilasciato un attestato valido per i concorsi pubblici e le aziende, sia private che pubbliche (Decreto Balduzzi). Inoltre, si organizzano anche corsi cosiddetti ECM (Educazione Continua in Medicina) per sanitari e soccorri, operatori sanitari, genitori, allenatori, insegnanti, ASD, militari, ecc.

Il corso di BLSD insegna a svolgere le manovre di primo soccorso tramite l’impiego di un defibrillatore. BLSD è infatti acronimo di Basic Life Support Defibrillation.

Il Paediatric Basic Life Support Defibrillation (PBLSD) è invece una procedura di soccorso in grado di prevenire il danno anossico cerebrale, favorendo il ripristino della respirazione in caso di arresto cardio-circolatorio.

I corsi PTC (acronimo di Prehospital Trauma Care) ed EIPT (acronimo di Estricazione e Immobilizzazione Paziente Traumatizzato) sono utili a coloro che devono intervenire in casi di emergenza, agendo sui pazienti traumatizzati che si trovano in fase di pre-ospedalizzazione.

Il BLS insegna a eseguire la Rianimazione cardiopolmonare con il defibrillatore, mentre BLS e PBLS riguardano soltanto la rianimazione cardiopolmonare, senza l’ausilio del defibrillatore.

L’ALS (Advanced Life Support) è indirizzato a medici e infermieri.

Il PSA è aperto a tutti, in quanto concerne l’attività di Primo soccorso aziendale (D.Lgs 81/08).

Per NIV si intende la ventilazione meccanica non invasiva.

Contatta la Mattozzi Formazione per ricevere subito un preventivo gratuito e senza impegno.

Contatti, iscrizioni e richiesta informazioni

Per info e iscrizioni potete contattare il 3293511789, oppure scrivere all’indirizzo e-mail info@mattozziformazione.it.

La cultura del primo soccorso: tanti eventi gratuiti di formazione e sensibilizzazione

La Mattozzi Formazione è molto attenta alla divulgazione e alla sensibilizzazione della cultura del primo soccorso. Flash mob, manifestazioni e incontri gratuiti a tutela delle fasce deboli sono tra gli eventi ricorrenti: seguite la pagina Facebook per restare informati su tutte le iniziative.