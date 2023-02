Non c’è pace tra i caschi bianchi di Roma. Ancora una volta il Sindacato esplicita quelle che sono secondo loro le principali criticità del corpo della Polizia Locale. Leggiamo stavolta qual è la situazione nella loro nota:

POLIZIA LOCALE ROMA, DA DOMANI È GUERRA A SOSTA SELVAGGIA MA MANCANO GLI AGENTI. MILANI (SULPL) “SE NE È ACCORTA ANCHE STRISCIA”.

Sulla sicurezza stradale il Campidoglio cerca di correre ai ripari e dopo aver ribadito come la Polizia Stradale sia una delle prioritá da perseguire per il Corpo dei caschi bianchi romani, ecco la novitá: A partire da Lunedí 27, ogni gruppo territoriale dovrá impiegare due pattuglie di Polizia Locale in ogni turno di servizio, per la repressione delle soste vietate e delle auto in doppia fila nella Capitale. Pattuglie che, almeno nelle intenzioni, non dovranno essere distolte da tale compito per alcun motivo. (ivi compresa la rilevazione di sinistri stradali). I tempi duri che aspettano i piú indisciplinati tra gli automobilisti romani, rischiano però di essere mitigati dalla storica carenza di personale (3000) unitá, che attanaglia il Corpo e di cui sembra essersi occupata anche striscia la notizia.

“Siamo alle solite” commenta in una nota il Segretario Romano del SULPL Marco Milani Sebbene lodevole, l’iniziativa del Comando Generale del Corpo, rischia di dover fare i conti con una pianta organica ormai insufficiente alla molteplicitá dei compiti richiesti. Sgomberi, campi nomadi, lotta all’abusivismo commerciale, sosta selvaggia ed a partire dal prossimo Giugno, gli inevitabili disagi alla circolazione stradale per la prevista apertura dei cantieri per il Giubileo. Roma ha bisogno di un coraggioso piano assunzionale e non certo di un concorso toppa, insufficiente a rammendare persino i recenti pensionamenti.

“Ringraziamo il noto giornale satirico Striscia la Notizia, per aver denunciato le difficoltá delle Pulizie Locali d’Italia, auspicandoci che possa essere di stimolo al Governo, per accelerare l’iter su una legge di riforma della categoria, attesa ormai da 40 anni” Concludono dal Sindacato.