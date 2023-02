I Vigili del Fuoco sono intervenuti in località Rocca di Cave per il recupero di due escursionisti caduti accidentalmente in un dirupo.

Rocca di Cave, l’intervento dei Vigili del Fuoco

Gli stessi sono stati individuati seguendo le coordinate geografiche che hanno consentito al personale SAF di assicurare le persone in buone condizioni e riportarle in luogo sicuro.