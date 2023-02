Colleferro. Primarie Pd domani, 26 febbraio: dove e come votare

Domani, domenica 26 febbraio 2023, si svolgeranno le primarie del Partito democratico: ecco dove e come votare a Colleferro.

Primarie Pd, dove e come votare a Colleferro

Domani, domenica 26 febbraio 2023, si svolgeranno a livello nazionale le primarie del Partito Democratico. A Colleferro sarà possibile esprimere la propria preferenza nell’ex sezione Pd in via Toti. I seggi saranno aperti dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Per poter votare servono la tessera elettorale, un documento di identità e un contributo di due euro.

Foto dalla pagina Facebook del Partito Democratico Colleferro