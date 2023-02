Autista Atac salva adolescente dai bulli: a Simona l’onorificenza del Quirinale

Il Consiglio di Amministrazione e il Direttore generale di ATAC, Alberto Zorzan, hanno appreso con soddisfazione la notizia della decisione del Quirinale di concedere una onorificenza a Simona Fedele, la conducente che si è distinta per aver aiutato un minore vittima di bullismo mentre si trovava sul bus.

Atac, autista salva adolescente vittima di bullismo: il Quirinale le concede l’onirificenza

Il Direttore Generale, Alberto Zorzan, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Siamo fieri del comportamento dei dipendenti come Simona.

L’onorificenza concessa alla nostra conducente è un riconoscimento importante per Simona e per tutta l’ATAC che ha il privilegio di avere lavoratori come lei che operano con dedizione e professionalità”.

Foto di repertorio