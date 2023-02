Nell’ambito dei controlli ai pubblici esercizi, la notte appena trascorsa, gli agenti della Polizia di Roma Capitale del XV Gruppo Cassia hanno trovato oltre 200 ragazzi a ballare all’interno di una veranda di un ristorante in zona Ponte Milvio.

Ponte Milvio, l’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale

Il luogo non solo era privo dei titoli necessari ad effettuare spettacoli danzanti e d’intrattenimento, ma non era neanche idoneo dal punto di vista dei requisiti necessari per la sicurezza degli avventori.

Per queste ragioni gli operanti hanno denunciato il titolare dell’esercizio, privo di agibilità, e lo hanno sanzionato per mancanza dei permessi amministrativi necessari .

Tutti i clienti sono stati, poi, fatti allontanare e la musica è stata interrotta.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, precisiamo che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.