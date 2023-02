Polpette avvelenate in alcune strade di Lariano e Velletri. Un cane è rimasto ucciso nella zona di Monte Artemisio e altri sono in condizioni gravi, dopo aver mangiato polpette avvelenate trovate in strada. A quanto si apprende l’intossicazione è causata, nello specifico, da un veleno per lumache. La denuncia è partita da un’educatrice cinofila della zona, Debora Segna, che in un post sul suo profilo social ha raccontato l’accaduto.

I casi si sono verificati a Lariano, nella zona di Colle Cagioli e in via dei Castagnoli, a Velletri. Un Jack Russel e un Maremmano sono stati prontamente trasportati dal veterinario, dai rispettivi proprietari, per ricevere tutte le cure del caso e, fortunatamente, sembrano essere in via di guarigione.

Il comando della polizia locale di Lariano ha provveduto a effettuare dei controlli delle zone a rischio e ha rinvenuto, a Colle Cagioli, i bocconi killer. Parte dell’area è stata interdetta con nastro rosso e delimitata con cartelli di divieto di accesso. Gli addetti sono alla ricerca dei responsabili di questo gesto.

Sulla pagina Facebook del Comune di Lariano è stato diramato un appello alla cittadinanza:

“Si avvisa la cittadinanza che in zona Colle Cagioli dal civico n. 52 al n.62 E, sono state rinvenute polpette avvelenate e che alcuni cani sono stati prelevati e portati in clinica. Il personale comunale è ora intento nelle operazioni di bonifica dell’area. Si pregano pertanto i cittadini di vigilare affinché i propri animali domestici non si avvicinino nella zona indicata.

Invitiamo, inoltre, i proprietari dei cani a monitorare lo stato salute dei propri animali nei prossimi giorni e nel caso rivolgersi immediatamente al veterinario”.