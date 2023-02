Alle ore 08:45 circa, la Squadra VVF 5A del distaccamento di di Montelibretti, è intervenuta presso il comune di Monterotondo, in via delle Fornaci, per un’incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture di cui una ribaltata andata in fiamme.

Due persone sono rimaste ferite non gravemente e assicurate alle cure del 118. È stata interdetta la strada al traffico veicolare per i rilievi del caso dalla Polizia municipale.