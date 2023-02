La camera ardente di Maurizio Costanzo sarà allestita

MAURIZIO COSTANZO, SABATO E DOMENICA CAMERA ARDENTE IN CAMPIDOGLIO

I funerali si svolgeranno lunedì 27 febbraio, alle ore 15, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo.

Il commento di Virginia Raggi (M5)

“Con Maurizio Costanzo va via una mente brillante e sempre alla ricerca di nuove sfide, una persona che con grande garbo e ironia sapeva raccontare a tutti anche realtà molto difficili. Un amico, per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, che si è messo a disposizione della sua amata città per riportare speranza, bellezza e sorrisi dopo la pandemia tra quelle persone che più avevano sofferto. Lo voglio ricordare con l’espressione con cui ci salutavamo: ‘alla prossima idea!'”.