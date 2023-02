Roma, presunte violenze sulla compagna: uomo nei guai

I dettagli

Secondo quanto riporta Repubblica, una ragazza di 29 anni di Roma sarebbe stata violentata brutalmente dal marito, il quale, dopo aver commesso l’atto, l’avrebbe picchiata e poi tagliato e distrutto tutti i suoi vestiti, per impedirle di uscire di casa. Tutto questo sarebbe durato per ben tre giorni, dove la povera donna è dovuta restare senza cibo e in quelle condizioni.

Come riportato da Repubblica, l’imputato, l’ex marito della vittima, è stato condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione.

Foto di repertorio