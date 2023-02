Roma, domenica ecologica 26 febbraio: ulteriori informazioni utili

Il comune di Roma tramite il suo sito ha comunicato altre informazioni utili per l’imminente domenica ecologica prevista per il 26 febbraio 2023.

I dettagli

Il Sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un’ Ordinanza n. 24 del 22 febbraio 2023 , avente per oggetto: “Provvedimenti programmati per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento atmosferico. Limitazione della circolazione a TUTTI i veicoli a motore nell’area coincidente con la nuova ZTL “Fascia Verde”:

Domenica 26 febbraio 2023, parte la quarta delle domeniche ecologiche 2022/2023 nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30.

LIMITARE LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE A TUTTI I VEICOLI A MOTORE, nella ZTL “Fascia Verde” del PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano).

Si ricorda che per la giornata di limitazione della circolazione veicolare per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento atmosferico, le categorie esentate/derogate sono esclusivamente quelle riportate nell’Ordinanza del Sindaco. Non esistono elenchi dedicati (ad esempio riferiti a targhe specifiche) né, tantomeno, deroghe rilasciate ad personam. I cittadini che hanno i requisiti per ricadere nelle categorie esentate/derogate possono circolare e, in caso di controllo da parte della Polizia Locale di Roma Capitale o di altre forze di Polizia, attestarne il possesso.

Per conoscere l’elenco completo delle categorie derogate/esentate ed i confini della ZTL “Fascia Verde”, consultare l’Ordinanza del Sindaco n. 24/2023.

Prossima “Domenica ecologica”: 26 marzo 2023.

Memoria della Giunta Capitolina n. 57 del 20 ottobre 2022

Le date potranno essere suscettibili di modifiche, qualora si dovessero verificare eventi, ad oggi non previsti e non prevedibili, che da valutazioni effettuate dagli organi di governo competenti, dovessero essere ritenuti non compatibili e di interesse pubblico prevalente.

Provvedimenti adottati in materia di Prevenzione dell’Inquinamento Atmosferico:

– Determinazione Dirigenziale n. 91 del 23 febbraio 2023 Informazione alla Cittadinanza

– Determinazione Dirigenziale n. 92 del 23 febbraio 2023 Decongestione veicolare

Nella Ordinanza e nelle Determinazioni Dirigenziali, tutte le raccomandazioni di Roma Capitale, sui comportamenti da adottare.

Foto di repertorio