Poste Italiane cerca personale a Roma e in altre sedi italiane: scopriamo insieme quali sono le figure ricercate e come fare per candidarsi.

Assunzioni in Poste Italiane

Due le figure chiave ricercare dall’azienda per la Capitale. Si tratta di figure estremamente specialistiche. Buying e Procurement roles e Cyber Security Internship.

La ricerca di Buying e Procurement roles, direttamente dal sito di Poste

La valorizzazione delle persone è uno degli otto pilastri su cui si fonda la strategia di Poste Italiane, un impegno costante nell’incentivare lo sviluppo di una cultura d’impresa consapevole in cui sono le persone a fare la differenza. Ciò rappresenta per noi una sfida per il futuro, il cui successo richiede un’apertura verso un processo di cambiamento strategico e l’adozione di competenze ed approcci meno convenzionali.

È per questo che abbiamo deciso di rinnovare e rafforzare la nostra Funzione Acquisti, una struttura dinamica sempre più impegnata nella ricerca di soluzioni innovative e sostenibili finalizzate alla creazione di valore per i clienti e per l’Azienda.

Chi ricerchiamo

Neolaureati in discipline Giuridiche, Economiche e Ingegneristiche desiderosi di muovere i primi passi nel mondo Acquisti;

Buyer e Procurement Specialist – staff con esperienza di circa 4 anni in ambito Acquisti

Senior Buyer con consolidata esperienza tecnica e professionale di almeno 6 anni nella gestione dei processi di acquisto

L’offerta

Un inserimento all’interno della Funzione Acquisti, il luogo ideale per acquisire e consolidare competenze e gettare le basi per un percorso di crescita e sviluppo professionale in ambito Procurement.

In Poste Italiane crediamo fortemente nella contaminazione culturale e nello scambio intergenerazionale e siamo pronti a raccogliere nuovi stimoli e idee valorizzando le competenze e le esperienze di coloro che desiderino unirsi alla nostra squadra.

La sede di lavoro è Roma.

Clicca qui per candidarti.

Cyber Security internship

Il Gruppo Poste Italiane è una delle più grandi realtà nazionali con molteplici attività e servizi del settore finanziario, assicurativo, dei pagamenti, della telefonia e della logistica.

Garantire la Sicurezza Informatica di una realtà così importante e complessa è una sfida continua che ha come obiettivi primari il contrasto del cybercrime, la capacità di anticipare le minacce esterne e di sviluppare le competenze per gestire i rischi cyber per tutti i servizi digitali innovativi erogati a cittadini, Imprese e Pubblica Amministrazione.

Ciò rappresenta per noi un impegno costante ed una sfida per il futuro, il cui successo richiederà l’impiego non solo di competenze specifiche ma anche di apertura verso nuove metodologie e approcci analitici meno convenzionali.

È per questo che abbiamo deciso di rafforzare ed arricchire i nostri Centri di Competenza CERT (Computer Emergency Response Team) e di Sicurezza Informatica attraverso l’inserimento di giovani brillanti ed appassionati, desiderosi di contribuire concretamente alla sicurezza dei nostri clienti e del nostro business.

Requisiti

Laureati magistrali da meno di 12 mesi in Informatica, Matematica, Ingegneria, Cyber Security, Statistica, Fisica, da formare, attraverso un percorso di stage, ed inserire negli ambiti Cyber Intelligence e Incident Management, Cyber Security, Business Continuity Management, IT Risk Management, Cloud Security, Vulnerability & Penetration Testing, che siano curiosi e pronti a mettere in campo le proprie competenze e attitudini in un’esperienza dall’elevato valore professionalizzante.

Cosa offriamo

Un percorso di stage della durata di 6 mesi all’interno della Funzione Tutela Aziendale, presso la sede di Roma, dove potrai acquisire solide competenze affiancando i migliori specialisti nei vari ambiti della Cyber Security che operano in modo integrato, con una forte motivazione ed una capacità operativa utile a garantire la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati.

Non solo: collaborando con team dinamici, potrai esprimere le tue idee e proporre soluzioni innovative. Crediamo fortemente nel valore della contaminazione e siamo pronti a raccogliere stimoli da talenti proattivi e coraggiosi. Inoltre, il costante supporto di un tutor a te dedicato ti guiderà ed affiancherà nel raggiungimento degli obiettivi. Vogliamo che tu tragga il meglio da questa opportunità e ci impegneremo per offrirti un’esperienza di sicuro valore per il tuo futuro.

Sede di lavoro

Roma

Recruitment Manager

Per eventuali richieste relative a questa posizione è possibile inviare un’email a: supprec@posteitaliane.it

Clicca qui per candidarti

Clicca qui per vedere tutte le posizioni attualmente aperte