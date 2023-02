Non si hanno più notizie del signor Rinaldo dal 19 febbraio 2023: l’uomo è scomparso da Roma, zona Prenestina-Villa Gordiani. L’appello è stato diffuso dalla nota trasmissione Rai, Chi l’ha visto?

L’appello per ritrovare il signor Rinaldo, scomparso da Roma

Come riporta il sito di Chi l’ha visto?, il signor Rinaldo ha 72 anni e vive a Roma in zona Prenestina-Villa Gordiani. L’uomo si è allontanato da casa il 19 febbraio scorso e, da allora, nessuno ha avuto più sue notizie. Spesso, si muove con i mezzi pubblici; con sé non avrebbe né il telefono né i documenti.

Al momento della scomparsa, indossava un giaccone multicolor, un paio di pantaloni scuri e delle scarpe marroni. Chiunque avesse sue notizie, è pregato di contattare le Forze dell’Ordine.

Foto da Chi l’ha visto?