La Funzione Pubblica FP CGIL di Roma e Lazio e la Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL di Roma e

del Lazio, raccolgono e rilanciano l’ appello internazionale alla mobilitazione generale per l’8 marzo, Giornata

internazionale di lotta contro la violenza e ogni discriminazione di genere, la precarizzazione del lavoro, la

disparità salariale, lo sfruttamento, la mancanza di servizi sociali, l’abbrutimento culturale e delle relazioni

sociali, le politiche xenofobe sull’immigrazione, rilanciato in Italia dal movimento “Non una di meno”.

Sciopero generale 8 marzo: i dettagli

Nel quadro dell’azione sindacale e della tutela quotidiana che le nostre categorie, assieme alla CGIL Roma

Lazio, portano avanti FP CGIL di Roma e Lazio e FLC CGIL di Roma e del Lazio proclamano uno sciopero

generale regionale dei settori privati e pubblici afferenti ai comparti dei Servizi Pubblici (Pubblica

Amministrazione, Sanità, Igiene Ambientale, Terzo Settore), dell’istruzione e della ricerca per il giorno 8

Marzo 2023 di 24 ore (intera giornata lavorativa).

La partecipazione allo sciopero riguarderà tutte le lavoratrici ed i lavoratori dei settori privati e pubblici

afferenti ai comparti dei Servizi Pubblici (Pubblica Amministrazione, Sanità, Igiene Ambientale, Terzo

Settore), dell’istruzione e della ricerca.

Saremo presenti venerdì 3 marzo a Roma presso il Teatro Ambra Jovinelli (ore 9.30), all’Assemblea nazionale delle donne della CGIL, durante la quale verrà presentato, attraverso il contributo di studentesse, delegate, lavoratrici e pensionate, l’aggiornamento della piattaforma di genere “BelleCiao” che è diventata digitale e sarà consultabile online.

Tale fondamentale appuntamento coinvolgerà lavoratrici dei nostri settori e sarà una delle tappe di

costruzione della partecipazione in piazza a Roma con “Non Una di Meno” e tutti i movimenti che lottano

contro le forme di violenza e ogni discriminazione di genere; per un welfare pubblico e universale; contro

tutti i lavori sottopagati e precari; per dei contratti stabili e tutelanti; per una sanità pubblica veramente

universale, accessibile e libera da tutti gli stereotipi; contro l’obiezione di coscienza e l’ingresso delle

associazioni antiabortiste nei consultori; per un aborto libero, sicuro e gratuito; contro la violenza della scuola

del merito e dell’umiliazione; contro un sistema scolastico sempre più moralista e autoritario; per una

istruzione e una ricerca che tenga conto delle condizioni materiali e di esistenza delle persone che la vivono,

che educhi alle differenze e combatta sessismo e discriminazioni.

Segretario Generale FP CGIL di Roma e Lazio, Giancarlo Cenciarelli

Segretario Generale FLC CGIL di Roma e Lazio, Alessandro Tatarella

Foto di repertorio