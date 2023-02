Di seguito il comunicato stampa dell’UGL-PL.

Questa mattina l’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore Catarci, il capo di gabinetto, il Direttore del Personale ed il Comandante del Corpo hanno incontrato i rappresentanti sindacali per lo stato della Polizia Locale. È stata ribadita la volontà di indire, subito dopo l’approvazione del bilancio, il concorso per 800 agenti da far entrare in servizio a partire dalla metà del prossimo anno e di ridefinire i campi di intervento della Polizia Locale a fronte dei troppi attuali variegati impegni assegnati al Corpo.

I sindacati ritengono tardivo il confronto che doveva iniziare ben un anno e mezzo fa, tempo invece andato perso anche con improvvisazioni e cambiamenti unilaterali rilevatisi infruttuosi e con ulteriore depauperamento della pianta organica a causa degli incessanti pensionamenti.

L’Ugl-Pl presente al tavolo con il proprio RSU Ivano Ardovini, ha ribadito invece l’urgenza di avere entro maggio di quest’anno almeno 4-500 nuovi vigili facendo ricorso al reperimento degli idonei dei concorsi pubblici aperti in tutta Italia, saltando così tempi e costi, nelle more delle assunzioni del prossimo anno. “Abbiamo anche necessità di chiarire la posizione dell’amministrazione sulla volontà espressa del ministro Piantedosi di inserirci nel comparto sicurezza, oppure dell’eventuale coraggio di dichiarare di non voler più fornire supporto ed assistenza alle altre forze dell’ordine, perché questo aspetto oggi è emerso e lasciato aperto sul tavolo delle buone intenzioni” concludono dal sindacato.

IL COORDINAMENTO UGL PL

