Incidente sul lavoro ad Anagni nella mattinata di oggi, 22 febbraio 2023: paura per un giovane operaio, poi elitrasportato a Roma.

Incidente sul lavoro ad Anagni: elitrasportato a Roma un giovane operaio

Stando alle prime ricostruzioni del caso, questa mattina un giovane operaio è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal tetto di uno stabilimento industriale in via delle Spinelle. Al momento non è chiara l’esatta dinamica di quanto successo.

Sul posto sono intervenuti le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, il personale medico del 118 e l’elisoccorso. Il giovane operaio, che avrebbe riportato diverse fratture, è stato trasportato quindi al San Camillo di Roma.

Foto di repertorio