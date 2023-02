Di seguito, la nota di Massimo Ferrarini, Capogruppo FdI presso la Città Metropolitana di Roma, in merito alla querela per diffamazione ricevuta da Rocco Sofi, da poco archiviata.

Colleferro, Ferrarini (FdI): “Bene archiviazione querela verso Rocco Sofi. Tutelate prerogative politiche delle minoranze”

“Esprimo soddisfazione per l’archiviazione della querela per diffamazione, rivolta all’Avv. Rocco Sofi, capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Colleferro”. Lo dichiara il Capogruppo FdI in Città Metropolitana di Roma Massimo Ferrarini.

“La magistratura competente ha inteso non esserci gli estremi della diffamazione nell’azione di denuncia politica sollevata da Sofi, nell’ambito dell’assegnazione di alcuni lavori pubblici da parte dell’amministrazione comunale colleferrina. Senza entrare nel merito della vicenda, auspico che il confronto politico, se pur aspro, resti nei binari istituzionali più consoni, e che, il ruolo e le prerogative di controllo assegnati dalla legge ai consiglieri comunali ed ai rappresentanti delle minoranze, siano sempre più preservati, al fine di un corretto funzionamento democratico delle istituzioni. A tal proposito rinnovo la stima per l’Avv. Rocco Sofi, certo che la sua iniziativa politica continui nel segno della rappresentanza dell’interesse generale della sua città, come è sempre stato e come contraddistingue Fratelli d’Italia sul territorio”.

Conclude Ferrarini.