Dramma a Formia, 20enne cade dal balcone: città sotto choc

Dramma a Formia dove un ragazzo di appena 20 anni ha perso la vita. È caduto dal balcone del terzo piano.

Terribile incidente a Formia: città sotto choc

Una vita spezzata ad appena 20 anni. È successo ieri sera, 20 febbraio 2023, a Formia, in provincia di Latina. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Città, in località Acqualonga, vicino collina di Campese, un ragazzo è caduto dal balcone del terzo piano della sua abitazione. I motivi, attualmente, restano sconosciuti anche se non si escluderebbe l’estremo gesto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine. Purtroppo per il 20enne non c’è stato nulla da fare.