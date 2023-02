Burger King è alla ricerca di personale: posizioni aperte a Roma. Come candidarsi

Come viene riportato da Circuito Lavoro, Burger King, la nota catena di fast food, seleziona personale da assumere in Italia, presso i punti vendita e in sede, in vista delle prossime aperture in territorio nazionale.

Di seguito, vi riportiamo tutte le informazioni utili sulle posizioni aperte in Burger King, sui requisiti richiesti e sulle modalità di candidatura.

Burger King, offerte di lavoro

Burger King seleziona personale per la copertura di posti di lavoro nei ristoranti, anche di nuova apertura, su tutto il territorio nazionale. Si cercano prevalentemente addetti alla ristorazione, responsabili, personale di cucina e altre figure.

Le offerte di lavoro Burger King sono rivolte, generalmente, a persone anche senza esperienza. L’azienda, infatti, offre la possibilità di partecipare a percorsi formativi per formare i nuovi assunti. I profili richiesti sono i seguenti:

Addetto ristorazione/ addetto fast food



Sedi di lavoro: Agrate (Monza e Brianza), Alessandria, Altavilla (Salerno), Ascoli, Bergamo, Biella, Brescia, Busto Arsizio (Varese), Capriolo (Brescia), Caravaggio (Bergamo), Carpi (Modena), Casalpusterlengo (Lodi), Cassina De Pecchi (Milano), Castenaso (Bologna), Cerro Maggiore (Milano), Ciampino (Roma), Cologno Monzese (Milano), Conegliano (Treviso), Crema, Cremona, Cuneo, Dalmine (Bergamo), Ferrara, L’Aquila, Lacchiarella (Milano), Legnago (Verona), Lodi, Mapello (Bergamo), Martignacco (Udine), Milano, Monfalcone (Gorizia), Monza, Novara, Orio Center (Bergamo), Palazzolo sull’Oglio (Brescia), Parma, Pescara, Peschiera Borromeo (Milano), Piacenza, Pogliano Milanese (Milano), Rezzato (Brescia), Roma, Rovereto (Trento), Rovigo, Rozzano (Milano), San Giuliano (Milano), San Martino Siccomario (Pavia), Savona, Serravalle Scriva (Alessandria), Siena, Teramo, Thiene (Vicenza), Trecate (Novara), Trento, Treviso, Venezia, Verano Brianza (Monza Brianza), Vergiate (Varese), Villasanta (Monza Brianza), Voghera (Pavia), Zelo Buon Persico (Lodi).

Queste risorse si occupano di accogliere e gestire la clientela, di ricevere ed evadere gli ordini, della consegna e dei pagamenti. Preparano i prodotti da vendere al pubblico in cucina e valutano la qualità del cibo, nel rispetto degli standard di pulizia e igiene aziendali. Devono rispettare le norme HACCP e relative alla sicurezza.

Requisiti

I candidati sono disponibili a lavorare su turni, nei weekend e nei giorni festivi, anche con orario part time, e flessibilità oraria. Per candidarsi occorre essere predisposti al lavoro in team, essere autonomi negli spostamenti e con residenza / domicilio. Non è richiesta esperienza ed è prevista l’assunzione con percorso formativo iniziale.

Assistant manager

Sede di lavoro: Ascoli, Bergamo, Brescia, Cremona, Ferrara, Giulianova (Teramo), Legnago (Verona), Monfalcone (Gorizia), Padova, Parma, Pescara, Reggio Emilia, Rovereto, Thiene (Vicenza), Trento, Udine, Venezia.



Requisiti

La figura professionale è diplomata, possiede ottime doti organizzative e di leadership ed esperienza minima nel ruolo. Il candidato ideale è inoltre automunito e disponibile alla mobilità territoriale, oltre che a lavorare su turni, nei fine settimana e nei giorni festivi.

Sono inoltre disponibili le seguenti posizioni aperte presso la sede di Assago (Milano):

Maintenance Coordinator;

Young Graduate Program – Quick Service Restaurant Platform.

Come candidarsi

Per candidarsi alle offerte di lavoro del Gruppo è necessario accedere a questa sezione web dedicata alle carriere e selezioni, Burger King Lavora con noi. Da qui, è possibile prendere visione delle opportunità di impiego e rispondere online agli annunci di interesse, inserendo il curriculum vitae nella banca dati aziendale e creando il proprio profilo online.