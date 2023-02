La Protezione Civile, con il sostegno delle Organizzazioni di volontariato in convenzione con Roma Capitale, ha avviato una raccolta di beni e attrezzature finalizzate ad offrire un aiuto concreto alla popolazione della Turchia colpita dal terremoto.

Come partecipare alla raccolta beni per la Turchia colpita dal terremoto

A rendersi necessarie in questo momento di emergenza sono in particolar modo le attrezzature da campo, come tende invernali, sacchi a pelo. Preziosi anche altri beni di prima necessità, ad esempio coperte, piumini, cuscini, e ancora, capi di abbigliamento, cibo per bambini o alimenti che non richiedono cottura.

Non sarà accettato materiale di seconda mano o beni già usati. La consegna avverrà in tempi brevi all’Ambasciata Turca.

La raccolta si svolge presso i seguenti hub:

HUB1 di Largo Nicolò Cannella (dal lunedì al venerdì dalle ore 14,00 alle ore 19,00 / il sabato e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 14,00)

HUB2 di Via Gioacchino Ventura 60 (tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00)

HUB3 di Via Oletta 198 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30)

HUB4 di Via Monte Fascia 18/20 (tutti i giorni dalle ore 17,00 alle ore 21,00)

HUB5 di Via del Bel Poggio 401 (il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30)

HUB6 Caserma Polmanteo di Via Prenestina 931 (dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30) (in questo hub possono confluire beni esclusivamente dalle OdV e/o dalle Istituzioni)

Per info: www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS1016293

Foto di repertorio