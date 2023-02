Interrotta questa mattina, 21 febbraio 2023, la circolazione nella tratta della Metro A Termini-San Giovanni per consentire il soccorso a una persona sui binari nella stazione Vittorio Emanuele: la notizia è stata diramata dai Vigili del Fuoco e dall’Atac. Attivato un servizio bus sostitutivo. Al momento, non si conosce l’esatta dinamica di quanto accaduto. Potrebbero quindi seguire aggiornamenti.

Atac, Metro A: interrotta circolazione tra Termini e San Giovanni per soccorso a persona sui binari alla stazione Vittorio Emanuele

Stando a quanto riferito dai Vigili del Fuoco di Roma, alle ore 9.25 circa di questa mattina, personale di questo Comando è intervenuto per soccorso a persona sui binari della Metro A stazione di Vittorio Emanuele, direzione Anagnina. L’ uomo è stato estratto in vita dal personale VV.F. e messo a disposizione dei medici del 118. Lo stesso, dopo stabilizzazione, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale S. Giovanni.

Dal profilo Twitter dell’Atac: “Abbiamo interrotto la circolazione nelle tratta Termini<->San Giovanni per consentire il soccorso a una persona sui binari alla stazione Vittorio Emanuele. Seguono aggiornamenti”