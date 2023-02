La Polizia di Stato – Questura di Latina ha denunciato un infermiere professionale ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e trasporto di medicinali di derivazione narcotica senza la prescritta documentazione.

I dettagli

I poliziotti del Commissariato di Fondi, impegnati in attività di controllo del territorio, sulla SS 7 Appia hanno sorpreso un uomo alla guida della propria autovettura al cui interno erano celate diverse scatole contenenti oltre 50 confezioni di medicinali in compresse, cerotti transdermici e fiale orosolubili, per un totale di oltre 150 dosi risultati essere tra quelli ad effetto stupefacente e quindi assoggettati alla normativa antidroga del D.P.R. 309/90.

Alla luce delle vaghe giustificazioni fornite al riguardo dall’uomo, privo di qualsiasi documentazione sanitaria, tutto il materiale è stato sequestrato dagli Agenti del Commissariato.

L’uomo è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica ed il relativo fascicolo di indagine assegnato al Sostituto Procuratore Dr.ssa Martina Taglione che, nel convalidare il sequestro, lo ha iscritto nel Registro degli Indagati.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, precisiamo che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Foto di repertorio