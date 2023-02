Meglio tardi che mai! Lettera consegnata 100 anni dopo

La missiva datata febbraio 1916, già con l’indirizzo e il francobollo, per qualche motivo non fu mai inviata ed è stata ritrovata nella cassetta postale di Hamlet Road, a sud di Londra, con grande stupore degli attuali residenti. “Abbiamo notato che l’anno era il 16, quindi abbiamo pensato che fosse il 2016”, ha detto Finlay Glen alla CNN.

Una lettera scritta nel febbraio 1916 è arrivata a destinazione dopo oltre 100 anni

“Poi ci siamo resi conto che il francobollo raffigurava un re e non una regina, quindi abbiamo pensato che non potesse essere il 2016”. Finley ha detto alla CNN che la lettera è arrivata alla proprietà alcuni anni fa, ma solo di recente l’ha portata alla società storica locale per ulteriori indagini. “È stato nel mio cassetto per un po’”, ha detto Finlay. “Io e la mia ragazza continuavamo a parlarne e a mostrarla agli amici”. La busta reca un francobollo da 1 centesimo con la testa del re Giorgio V. La lettera è stata spedita nel bel mezzo della prima guerra mondiale, più di un decennio prima della nascita della regina Elisabetta II. ha detto che andava bene aprire la lettera”, ha detto il 27enne. Ai sensi del Postal Services Act 2000, è un reato aprire una lettera che non è indirizzata a te stesso. Glen non la vede così restrittivamente in questo caso: “Se ho commesso un crimine, tutto quello che posso fare è scusarmi”.

Dopo aver stabilito che la lettera poteva essere di interesse storico, Finlay l’ha consegnata alla Norwood Review, una rivista locale. “Come storico locale, sono rimasto stupito e felice che i dettagli della lettera mi siano trapelati”, ha detto Stephen Oxford, direttore della rivista. La lettera era indirizzata alla “mia cara Katie”, che era la moglie del magnate locale dei francobolli Oswald Marsh, che un tempo viveva in Hamlet Road. La maggior parte della lettera è difficile da leggere, ma ci sono sezioni che descrivono come qualcuno sta andando male. All’interno della lettera c’è l’indirizzo di un albergo che un tempo ospitava un sanatorio e un ospedale. La lettera è firmata da una certa Christabel, ritenuta la madre di Oswald Marsh. La Norwood Review sta attualmente preparando un rapporto completo sulla lettera. Tuttavia, come la lettera sia finita nell’appartamento di Finlay rimane un mistero.

“Incidenti come questo sono molto rari e non siamo sicuri di cosa sia successo in questo caso”, ha detto alla CNN un portavoce della Royal Mail. “Siamo consapevoli che la storia di questa lettera interessa le persone, ma non abbiamo ulteriori informazioni su ciò che potrebbe essere accaduto”. Che le Poste non funzionano gli italiani lo dicono da anni, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ma questa storia ci accomuna ad altri Paesi. E’proprio il caso di dire “Tutto il mondo è paese”.