I Carabinieri della Stazione di Roma viale Libia hanno arrestato un 38enne, senza fissa dimora con precedenti, e un 56enne, in flagranza di reato, che sono gravemente indiziati, in concorso tra loro, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I dettagli

Nello specifico, i militari nel corso di un controllo alla circolazione stradale in via val Trompia, hanno fermato un’auto con a bordo le due persone. L’atteggiamento sospetto li ha spinti ad approfondire il controllo che ha consentito di rinvenire, a seguito della perquisizione personale e veicolare, 36 dosi di cocaina del peso di circa 38 grammi, e della somma contante di 1000 euro. Successivamente, i Carabinieri hanno esteso la perquisizione presso la camera d’albergo dove uno dei due, il 38enne, ha riferito di alloggiare, sulla via Nomentana dove sono stati rinvenuti ulteriori 232 dosi della medesima sostanza, del peso di 290 grammi e ulteriori 160 euro, in denaro contate, nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Dopo l’arresto i due sono stati condotti in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo, mentre il denaro e la droga sono stati sequestrati.

Al termine dell’udienza gli arresti sono stati convalidati, il 38enne è stato condotto in carcere e il 56enne è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di firma in caserma.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.