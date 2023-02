Lutto nella comunità di Arce per la morte di Daniele Materazzo, una delle tre vittime del terribile incidente avvenuto nella giornata di ieri, 18 febbraio 2023, nella provincia di Latina, a Itri.

Itri, terribile incidente tra due moto: morte tre persone, tra cui un giovane di Arce

Stando ad una prima ricostruzione, due moto, che viaggiavano nelle due opposte direzioni di marcia, si sono scontrate lungo i tornanti della strada che conduce al santuario della Madonna della Civita. Lo scontro è stato violento e fatale: morte tre persone.

Le vittime sono Daniele Materazzo, di Arce, Rossana Adessi e Guido De Filippis, che viaggiavano sullo stesso veicolo.

Le cause del terribile incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti. Nonostante l’intervento del personale sanitario del 118, per la donna e i due uomini non c’è stato nulla da fare.

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social in memoria delle tre vittime, tra cui anche quello pubblicato dal sindaco di Arce, Luigi Germani: “Apprendiamo con immane dolore della morte di un figlio della nostra comunità: Daniele Materazzo. Un giovane benvoluto e stimato di Isoletta. In questo difficile e triste momento, giungano alla famiglia le mie personali condoglianze, quelle dell’Amministrazione comunale e dell’intero paese”.

Anche la nostra Redazione si stringe al dolore dei familiari e dei cari delle vittime.

Foto dalla pagina Facebook del comune di Arce