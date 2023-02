Prosegue senza sosta l’azione di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati contro lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Una quarta persona, dopo gli arresti effettuati ad Artena e Colleferro, è stata arrestata ieri notte, verso le 3:00, a Labico.

Labico, non si ferma all’alt dei Carabinieri: arrestato 22enne senza patente

Un ragazzo di 22 anni alla guida della sua auto non si è fermato all’alt dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Colleferro, effettuando manovre pericolose con l’intento di eludere il controllo. Una volta fermato i militari hanno accertato che il ragazzo guidava senza patente perché mai conseguita e non era la prima volta che veniva sanzionato per tale motivo. Per eludere il controllo ha dichiarato le generalità del fratello più grande. Condotto in caserma, è gravemente indiziato di resistenza a pubblico ufficiale, falsa attestazione sulla propria identità e guida senza patente.

L’operazione dei Carabinieri di Colleferro si inserisce in una più ampia attività di prevenzione disposta in tutta la provincia dal Comando Provinciale di Roma finalizzata a garantire più sicurezza ai cittadini che vivono nelle zone rurali e contrastare il fenomeno dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, precisiamo che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

