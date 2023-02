Sabato 25 febbraio 2023 aprirà a Colleferro il CMC, acronimo di Colledoro Medical Center. Scopriamo insieme quali sono le caratteristiche e i servizi offerti dal nuovo Centro Medico polispecialistico.

Il 25 febbraio l’inaugurazione a Colleferro del Colledoro Medical Center alle ore 15: i servizi

Molti i servizi offerti dal nuovo Colledoro Medical Center, la cui inaugurazione si terrà sabato 25 febbraio 2023, alle ore 15:00. Tutti invitati per l’apertura di quello che si appresta a diventare uno dei poli diagnostici più importanti della provincia di Roma. Inizialmente, nel reparto polispecialistico saranno presenti ginecologia, cardiologia, oculistica, ortopedia, urologia e psicologia infantile.

Non solo salute, ma anche benessere. Infatti, un piano sarà interamente dedicato alla medicina estetica. Questi i servizi offerti: Filler, Rinofiller, Botox, Blefaroplastica, dermopigmentazione, trattamento viso-corpo, massaggi e dietologia.

È possibile eseguire tutte le indagini ecografiche ed Ecocolordoppler, e si può prenotare l’Ecografia 4D Prenatale.

LA PERSONA AL CENTRO

Questa la filosofia del Colledoro Medical Center, che ha scelto di dotarsi di strumentazioni capaci di ridurre al minimo la pervasività per l’esecuzione degli esami, dotandosi di apparecchiature diagnostiche all’avanguardia.

Una strumentazione di ultima generazione

Tra le apparecchiature diagnostiche si segnalano le seguenti: risonanza magnetica ad alto campo Siemens; Tac a 128 strati Siemens; mammografo con tomosintesi metaltronica; ecografo esaote multidisciplinare per senologia, urologia, cardiologia, ginecologia e internistica, con predisposizione alla tecnica fusion; ecografo ge per ginecologia ed esami morfologici; moc-dexa e tavolo rx.

Tra i macchinari di ultima generazione approfondiamo l’utilizzo del Siemens Magnetom Sempra. Si tratta di un apparecchio in grado di fare risonanze magnetiche ad alto campo, sia con mezzo di contrasto che senza. Questa nuova tecnologia riduce al minimo la sensazione di disagio del paziente, poiché la chiusura percepita è ridotta al minimo. La lunghezza è stata diminuita, per far sì che la testa dell’assistito rimanga fuori. Quest’ultimo potrà rilassarsi ascoltando musica, grazie alle cuffie che gli verranno fornite. Il massimo comfort al tuo servizio.

Un altro strumento all’avanguardia è il Metaltronica Heliantus DBT. La tomosintesi 3D che lo contraddistingue permette di poter fare uno studio approfondito del seno. Sarà possibile seguire un pacchetto comprensivo di ecografia mammaria, per avere una diagnosi completa. Si può eseguire anche un esame di 3° livello, come la RM Mammaria con Mdc.

Infine, la Tac è una Siemens somatom go top a 128 strati, fra le più performanti oggi sul mercato. È in grado di dare immagini ricche di dettagli e di ottima qualità (specie nella variante con mezzo di contrasto), il che consente di avere diagnosi molto precise.

E questi sono soltanto alcuni esempi dei suddetti macchinari in dotazione al Centro.

Esami di alta qualità, professionisti in grado di venire incontro a ogni tua esigenza e tempi ridotti: queste le caratteristiche distintive del nuovo Colledoro Medical Center di Colleferro.

Info, orari d’apertura e contatti

Il CMC aprirà a Colleferro, in via Colledoro 37/41. Lo si può contattare chiamando allo 069770581-2, oppure scrivendo una e-mail a prenotazioni@cmcmed.it.

Il Centro Medico polispecialistico avrà i seguenti orari d’apertura:

dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 19:30, e il sabato, dalle 8:30 alle 13:00.

Inoltre, a poca distanza dal CMC, con cui agisce in stretta collaborazione, è presente anche il centro di fisioterapia PHISIO4, che completa i servizi a disposizione dei pazienti.

A breve, sarà disponibile anche il sito online.