Una donna è scomparsa pochi giorni fa dalla provincia di Roma. Sono stati due giorni e passa di disperazione per amici e familiari, che hanno lanciato anche un appello nell’ultima puntata di Chi l’ha visto? Ma cosa era successo?

Provincia di Roma, donna scomparsa a San Valentino: ritrovata. Era in ospedale a Frosinone

Ore d’ansia le ultime vissute dai familiari di una donna scomparsa in provincia di Roma il 14 febbraio 2023. La donna ha fatto perdere le proprie tracce, facendo preoccupare i conoscenti. I familiari avevano lanciato un appello agli spettatori della nota trasmissione di Rai 3, al fine di ritrovarla. Dopo più di due giorni, precisamente nella giornata di ieri, 17 febbraio, i Carabinieri la hanno poi ritrovata.

La donna si trovava ricoverata in ospedale, precisamente in quello di Frosinone. Le dinamiche sono ancora al vaglio, mentre le forze dell’Ordine hanno avvisato il figlio per dargli la buona notizia. Avvisata anche la redazione di Chi l’ha visto?, che ha poi dato a tutti sui suoi canali social la bellissima notizia. Adesso si spera che le sue condizioni di salute non siano preoccupanti.

Foto di repertorio