Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, in merito alla recente vincita del più alto montepremi del mondo (371 milioni) per 90 fortunatissimi italiani saranno spartiti i premi in denaro.

Le vincite nel Lazio

A Palestrina in una ricevitoria del luogo, sono stati vinti 12 milioni di euro, attraverso un sistema sisal da 5€ a quota. Al momento non è noto chi siano i fortunati della vincita, ma non si esclude l’ipotesi che le quote siano state giocate da una stessa persona.

Altri due vincite milionarie sono state registrate a Roma e a Ciampino.

Proprio a Palestrina già nel 2016 erano stati vinti 3 milioni e mezzo di euro tramite un “5 stella” sempre del superenalotto.

Lo scorso luglio nella capitale sono stati vinti 542 mila euro grazie a un 5+1 giocato in un bar Romano.

Foto di repertorio