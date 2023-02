Sezze, sospensione temporanea della licenza per un locale

Il Questore di Latina ha disposto la chiusura e la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande di un locale sito nel Comune di Sezze, così come previsto dall’art.100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

I dettagli

Il provvedimento, della durata di sette giorni, è la conseguenza di gravi episodi avvenuti di recente presso l’esercizio commerciale e, in particolare, dei controlli effettuati dai Carabinieri di Sezze, i quali avevano rilevato, in più circostanze, la presenza nel locale di persone con rilevanti precedenti di polizia.

In un’altra circostanza, invece, l’attività era stata teatro di una rissa tra clienti abituali, mentre nel corso di un ulteriore controllo effettuato nei confronti di due avventori, era stata rinvenuta e sequestrata un’arma da fuoco nascosta in una borsa e risultata rubata.

Pertanto, valutati i gravi accadimenti di cui sopra e rilevato un pericolo concreto per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, la Questura di Latina ha decretato la chiusura temporanea dell’attività.

Per dovere di cronaca, e a tutela degli indagati, precisiamo che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Foto di repertorio