Paura a Roma, ciclista rimane incastrata sotto il tram

Alle ore 17:15 di oggi, 16 febbraio 2023, la S.O. ha inviato la squadra di Tuscolano I (3/A), il carro sollevamenti ed il capo turno provinciale, in Piazza di Porta Maggiore a Roma, per un incidente stradale.

Roma, incidente in Piazza di Porta Maggiore: ciclista rimane incastrata sotto tram

Il sinistro ha visto coinvolto un tram della linea 14 ed un ciclista di sesso femminile. Giunti sul posto, i soccorritori VVF hanno provveduto ad estrarre la persona rimasta incastrata sotto la parte anteriore del tram, cosciente e, per fortuna, non in pericolo di vita.

La donna è stata affidata alle cure del personale del 118, che successivamente ha provveduto a trasportarla al pronto soccorso. Sul posto sono intervenute anche le Forze dell’Ordine.