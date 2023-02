Incidente mortale sulla via Flaminia all’alba di ieri, 15 febbraio 2023: all’altezza della stazione di Castelnuovo di Porto una donna di 67 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto.

Via Flaminia, investita e uccisa da un’auto una donna originaria di Valmontone

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, Filomena Baglivo, 67enne originaria di Valmontone, è deceduta dopo essere stata investita da un’auto sulla via Flaminia, all’altezza della stazione ferroviaria di Castelnuovo di Porto.

L’impatto, decisamente violento, non ha lasciato scampo alla donna: nonostante l’intervento del personale sanitario del 118, per la 68 purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’incidente si è verificato verso le 6:45 di ieri mattina. Al momento, i Carabinieri indagano per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto: l’uomo alla guida dell’auto è stato accompagnato in ospedale per tutti gli accertamenti e i test di rito. Da tempo, cittadini e pendolari denunciano la pericolosità di quel tratto di strada.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio