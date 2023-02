“Attenzione! È in corso un nuovo tentativo di truffa via mail che utilizza il nostro logo. Non cliccate sul link e non fornite nessun dato! Verificate sempre sul sito”, queste le parole diffuse dall’INPS sui propri canali social. Si tratta dunque dell’ennesimo tentativo di truffa online, atto a derubare le persone dei loro dati personali.

Occhio alla truffa

Vi invitiamo sempre a non cliccare su nessun link sospetto e soprattutto di verificare il mittente della e-mail.

Spesso, sebbene gli indirizzi possono risultare molto simili se non addirittura uguali a quelli dell’ente per cui ci si spaccia, andando a leggerlo per esteso si possono notare delle inconrguenze capaci di farvi capire che si tratta di una truffa.