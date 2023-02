Integratore con dentro… eroina: allerta dell’EOF

Integratore con eroina, allerta dall’agenzia greca del Farmaco. L’EOF mette in guardia sull’uso di un integratore alimentare contenente eroina

Stop all’uso di un integratore alimentare contenente eroina. A pubblicare l’avviso il corrispettivo ellenico della nostra Aifa, l’Eof (Ethnikos organismos farmakon, Organizzazione nazionale del farmaco), che avverte i consumatori di non consumarlo. A riportarlo è Lo sportello dei Diritti:

Secondo la nota è probabile che il prodotto in questione venga commercializzato in Grecia come anche in Italia tramite i negozi on line. L’allarme riguarda l’integratore alimentare KSM-66 Ashwagandha, dell’azienda Medicine Garden. Il prodotto “che viene distribuito in Europa (quindi è possibile che possa essere oggetto di traffico anche in Grecia e in Italia) e via Internet, come integratore alimentare, contiene una sostanza stupefacente oppioide e nello specifico eroina in “concentrazione sconosciuta”, precisa l’EOF nell’avviso che ha emesso. “Si richiama l’attenzione dei consumatori affinché, nel caso in cui i prodotti venissero in loro possesso, non li utilizzino e ne informino immediatamente l’EOF”, sottolinea lo stesso comunicato. Il monito dell’Agenzia arriva dopo aver informato le autorità danesi competenti.

In occasione di questa segnalazione, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, l’EOF ricorda che l’acquisto di prodotti di competenza dell’Agenzia del farmaco da fonti non affidabili, come internet, può mettere in pericolo la salute del consumatore.