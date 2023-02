Paura sull’A1, Tir in fiamme poco prima del casello di Guidonia

Nella giornata di oggi, martedì 14 febbraio 2023, intorno alle ore 12,29 la S.O. ha inviato la squadra VVF di Montelibretti (5/A) con in supporto un’autobotte sull’ A1 Autostrada del Sole in prossimità del km. 549 (comune di Mentana) ,poco prima del casello di Guidonia , per incendio Tir.

A1, Tir in fiamme poco prima del casello di Guidonia: le conseguenze

Nessuna persona coinvolta, cause al momento imprecisate, la cabina del mezzo pesante è stata completamente distrutta dalle fiamme. Sul posto la Polstrada per la gestione della viabilità.