Alatri, veglia di preghiera per ricordare Thomas Bricca

Una vaglia di preghiera per Thomas Bricca, ragazzo di Alatri ucciso a colpi di pistola.

Veglia in ricordo di Thomas Bricca

L’ha annunciato il vescovo Ambrogio Spreafico. Giovedì sera, alle ore 21:00, ci sarà una veglia di preghiera per ricordare il povero Thomas Bricca, ragazzo di soli 19 anni morto a causa di un agguato ad Alatri.

Il punto scelto per il ritrovo di coloro che vorranno unirsi è il “Girone”, che dista pochi metri dal luogo dell’agguato. Come viene riportato da Ciociaria Oggi, l’Iis “Sandro Pertini”, dove Thomas studiava (era al quarto anno del percorso chimico-biologico, ndc) sta allestendo per martedì 28 febbraio un incontro con don Luigi Ciotti, per dibattere dei temi di violenza, solitudine e disagio giovanili.