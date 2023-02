Scia luminosa nei cieli di Roma: le segnalazioni corrono sul web

Una strana segnalazione giunge direttamente da Roma dove, nella serata di lunedì 12 febbraio, nei cieli è stata vista una scia luminosa. Il video impazza sui social.

Scia luminosa sui cieli di Roma: il video spopola sul web

I video di una scia luminosa sulla Capitale stanno rimbalzando nelle ultime ore sui social e c’è già chi grida all’ufo. Lo strano avvenimento è stato identificato in diverse zone della Capitale: da Monte Mario fino al Tufello, ma anche in zone limitrofe.

Come viene riportato dal noto portale “Il Messaggero”, un utente sarebbe riuscito a scattare una foto, ma di cosa si tratta? Da quello che emerge dovrebbe trattarsi dei famosi satelliti Starlink, i Satelliti di Elon Musk, talvolta visibili a occhio nudo. Starlink è infatti la costellazione di satelliti in orbita bassa, 550 chilometri dal suolo terrestre, che Elon Musk ha ideato e realizzato per distribuire Internet dallo spazio in tutti i luoghi della Terra non raggiunti da fibra o altro.