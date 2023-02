Posti di lavoro in RAI: ecco i profili ricercati e come candidarsi

Come viene riportato da Circuito Lavoro, il servizio pubblico radiotelevisivo è alla ricerca di diversi profili tramite casting, per i quali è già possibile inviare la propria candidatura. Ecco, quali sono i ruoli ricercati da Rai e come partecipare alle selezioni.

Rai, casting per figuranti, acrobati, comparsi e altre figure L’Ufficio scritture “Figuranti/Claqueur” della Rai, tramite richiesta degli editori televisivi, ha la responsabilità di assumere comparse e altri ruoli. È importante specificare, tuttavia, che la presentazione della candidatura non equivale a nessun impegno da parte della Rai a contattare i candidati né ad impegnarli. La Rai può ricorrere, infatti, anche ad altre modalità per reclutare i profili cercati. Figure ricercate Le figure professionali per le quali è possibile candidarsi ai casting Rai sono le seguenti: claqueurs;

comparse;

figuranti;

figuranti speciali;

indossatori;

acrobati;

giocolieri;

mimi;

animatori. Come candidarsi Gli interessati a partecipare ai casting Rai per figuranti, acrobati, comparse e altri profili possono iscriversi a questa pagina, dove sarà necessario compilare un modulo online con tutti i dati richiesti e allegare la seguente documentazione: foto in primo piano e a figura intera;

documento di riconoscimento;

codice fiscale.