Le licenze in sintesi: come viene regolamentato il gioco d’azzardo?

Il gioco d’azzardo è popolare in tutto il mondo perché offre emozioni e valore d’intrattenimento. Tuttavia, in ogni paese si applicano regole diverse per il gioco d’azzardo. Mentre alcuni Paesi stanno introducendo nuove leggi per i casinò online e le scommesse sportive, esistono licenziatari europei di lunga data che controllano i casinò online da diversi anni. L’obiettivo dei licenziatari è quello di garantire un gioco d’azzardo equo, sicuro e rispettabile su internet.

Questo principalmente per garantire la protezione dei giocatori. Inoltre, i singoli paesi hanno l’intenzione di introdurre tasse sul gioco d’azzardo per trarne profitto. Ogni paese sta quindi cercando di trovare una buona soluzione, che al momento funziona solo parzialmente in alcuni luoghi. Nelle operazioni fisse prevalgono regole uniformi nella maggior parte dei paesi, mentre su internet esistono ancora numerose zone grigie.

In quasi tutti i paesi, i siti di casinò online vengono presi in considerazione perché offrono alti bonus e un grande valore d’intrattenimento a riguardo di vari giochi. La concessione della licenza da parte delle autorità garantisce la correttezza dell’operatore.

La legge sul gioco d’azzardo in Germania

Il 1° luglio 2021 è stata introdotta in Germania una nuova legge sul gioco d’azzardo. Da ora in avanti anche i tedeschi possono giocare d’azzardo legalmente su internet. Tuttavia, è possibile utilizzare solo i casinò che dispongono di una licenza statale. In questi stabilimenti online, gli ospiti dei casinò online possono depositare un massimo di 1000 euro al mese.

Dopo ogni turno di gioco c’è una pausa di cinque secondi e dopo un’ora di gioco c’è un’attesa di cinque minuti. Queste e altre regole severe fanno sì che alcuni giocatori in Germania utilizzino casinò online con licenze alternative di Malta o Curacao per godere di un’esperienza di gioco migliore.

La legge sui giochi d’azzardo in Svizzera

Nel 2019 la CFCG ha emanato una nuova legge sul gioco d’azzardo in Svizzera. Di conseguenza, i casinò svizzeri sono autorizzati a offrire giochi d’azzardo su internet oltre alle loro offerte fisse. Come in Germania, anche questi devono soddisfare le condizioni di base richieste per ricevere l’approvazione del paese.

In questo modo, la Commissione Federale per il Gioco d’Azzardo vuole garantire che i profitti rimangano nel paese. Sono stati istituiti blocchi di rete contro le offerte straniere. Questo non dovrebbe più consentire ai giocatori in Svizzera di utilizzare le offerte di gioco d’azzardo di altri paesi.

Tuttavia, poiché i casinò online con licenza UE spesso includono una gamma più ampia di giochi e offerte di bonus, alcuni svizzeri imbrogliano il paese, ad esempio nascondendo la propria posizione utilizzando una VPN.

La legge sul gioco d’azzardo in Austria

In Austria, il monopolio del gioco d’azzardo ha lo scopo di garantire che il denaro rimanga nel paese. Anche in questo caso, solo i casinò del paese sono autorizzati a offrire il gioco d’azzardo online. A livello locale, in Austria si fa una distinzione tra giochi piccoli e giochi grandi. Solo i casinò di proprietà dello stato sono quindi autorizzati ad offrire tavoli con grandi puntate.

Tuttavia, anche i giocatori di questo paese non vogliono essere esclusi dall’offerta dei casinò online con licenza UE e quindi li utilizzano per beneficiare della vasta gamma di giochi e bonus.

L’Italia vuole introdurre regole simili

Per poter giocare in sicurezza su internet, è stata introdotta la licenza ADM . Se un casinò online è in possesso di questo numero, composto di cinque cifre, gli ospiti possono presumere che si tratti di un operatore affidabile che può offrire legalmente i suoi giochi d’azzardo in Italia. L’Italia vuole anche introdurre delle regole per aumentare la protezione dei giocatori. Il gioco d’azzardo illegale deve essere impedito, ma le entrate fiscali non devono essere ridotte.

Mentre nel nord del paese il gioco d’azzardo è stato limitato per tanto tempo, nel sud non esiste quasi nessuna regola. Pertanto, in futuro verranno introdotti limiti di deposito uniformi, che saranno controllati da archivi centrali. Un file di blocco simile è già stato introdotto in Germania. I giocatori che utilizzano il gioco d’azzardo oltre il loro limite sono considerati dipendenti dal gioco d’azzardo e sono quindi esclusi dall’offerta di gioco locale e online. I giocatori possono anche autoescludersi attraverso il file.

Anche in Italia l’attualità sta discutendo di un limite di perdita e di tempo per aumentare ulteriormente la protezione dei giocatori. È stato discusso anche un limite alle vincite. Poiché non solo i casinò online e le offerte di gioco d’azzardo locali possono causare dipendenza dal gioco, anche l’offerta di scommesse sportive deve essere regolamentata. Ad esempio, non dovrebbe essere più possibile scommettere su atleti minorenni.

Le nuove regole non mirano solo a rafforzare la sicurezza delle offerte legali, ma anche a combattere il gioco d’azzardo illegale a livello locale e su internet. L’evasione fiscale deve essere inclusa nel diritto penale in modo da ridurre le offerte illegali.

Il contesto penale in Italia

Soprattutto le associazioni criminali in Italia lo rendono difficile. Alcuni esperti ipotizzano che la la Mafia introiti la maggior parte del denaro attraverso i servizi di gioco d’azzardo. In futuro, l’autorità amministrativa italiana delle dogane e dei monopoli di stato terranno un registro in cui saranno elencati gli operatori legali. Tale registro è stato introdotto anche in Germania. Nella cosiddetta whitelist, tutti gli operatori di gioco d’azzardo legali sono elencati anche su internet.

Sebbene in Italia esistano da tempo problemi di servizi di gioco d’azzardo illegali e fraudolenti, l’idea è nata solo di recente. Il governo non vuole impedire la crescita dell’industria del gioco d’azzardo, ma invece l’offerta illegale, perché in questo modo si perdono molti soldi delle tasse.

In Italia, le autorità continuano a trovare operatori illegali

Nell’aprile dell`anno corrente è stata effettuata una retata su larga scala a livello nazionale, durante la quale sono state controllate più di 1000 sale da gioco. I circa 1800 agenti hanno riscontrato numerose violazioni della legge sul gioco d’azzardo e sul riciclaggio di denaro. Poiché alcune macchine da gioco non erano collegate alla rete telematica, erano possibili frodi e riciclaggio di denaro.

Alcune macchine erano anche controllate in remoto da app, in modo che i dipendenti potessero disattivarle in caso d’ispezione. I dispositivi per il gioco d’azzardo inattivi possono essere installati ovunque. Alcuni stabilimenti di gioco d’azzardo hanno utilizzato questa autorizzazione anche per se stessi, installando slot machine che a prima vista sembravano inattive. Tuttavia, potrebbero essere attivati da una combinazione segreta di chiavi.

Altri licenziatari nell’UE

Numerosi casinò online non possiedono licenze dai paesi, ma dalle autorità di Malta o Curacao. I fornitori di giochi d’azzardo su internet lo pubblicizzano e fanno riferimento alla libera circolazione dei servizi all’interno dell’UE. Pertanto, i casinò online ritengono di poter offrire legalmente giochi d’azzardo anche in assenza di licenze terrestri.

Le autorità di Malta agiscono in modo simile e assicurano con condizioni che venga offerto un’operazione seria ed equa. Chi vuole ottenere una licenza, deve utilizzare le tecnologie più recenti in modo che i dati siano trasmessi in forma criptata. Inoltre, è garantita la protezione dei giocatori e i minori non hanno accesso all’offerta. I giochi d’azzardo devono avere un cosiddetto generatore di numeri casuali.

Questo garantisce che ogni ospite abbia le stesse possibilità di vincere e che né gli operatori né i giocatori possano manipolare i giochi d’azzardo. Poiché regole come i limiti di deposito, le interruzioni di gioco, le offerte di gioco limitate e le offerte di bonus limitate non prevalgono nei casinò online con licenza UE, i giocatori di molti paesi utilizzano queste offerte di gioco d’azzardo su internet come alternativa.