Alle ore 23:45 circa di ieri sera, la Sala Operativa del Comando VVF Roma, ha inviato quattro squadre, due autobotti, un’autoscala e il Carro Teli, per l’incendio di un albergo in Via Giovanni Amendola.

Incendio in un albergo a Termine: 130 persone evacuate e due feriti

Le fiamme hanno interessato due stanze dell’albergo al terzo piano, causando ingenti danni materiali.

Due persone sono state assicurate alle cure del 118 in codice giallo.

130 ospiti della struttura sono stati evacuati e il terzo piano è stato dichiarato inagibile in attesa dei sopralluoghi di stamattina, tutt’ora in corso.

Funzionario e Capoturno VVF di turno, 118 e Polizia di Stato sul posto per quanto di loro competenza.

Potrebbero seguire aggiornamenti.