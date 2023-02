Alle ore 21:20 circa di ieri sera, due squadre dei vigili del fuoco di Roma, con l’ausilio dell’autoscala e il Carro Teli, sono intervenute in Via Campo di Marzio per l’incendio all’interno di un negozio di abbigliamento causato probabilmente per un corto circuito.

Il denso fumo nero si è propagato anche dentro il vano scale di un condominio adiacente, nessuna persona è rimasta coinvolta.

Funzionario e Capoturno VVF di servizio, Polizia di Stato e 118 sul posto per quanto di loro competenza.